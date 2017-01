Meigs High School Honor Roll

ROCKSPRINGS — Meigs High School recently announced its honor roll for the second nine weeks of the 2016-17 school year.

Freshman — Brian Ackley, Landon Acree, Adam Arnott, Weston Baer, Kyleigh Balch, Adam Billingsley, Karington Brinker, Carmeron Burnem, Cody Burns, Kassadra Coleman, Bradley Corriveau, Rebecca Council, Cory Cox, Brayden Ervin, Brittany Gilmore, Ally Hubbard, Autumn Jones, Christian Jones, Augustus Kennedy, Dristan Lamm, Justin Laudermilt, Teddy Laudermilt, Austin Mahr, Dawson McClure, Robert Musser, Emily Myers, Alyssa Parsons, Alexandria Pierce, Matthew Robinson, Austin Ross, Josephine Ryder, Johnathan Salser, Kira Schuler, Haley Smith, Tucker Smith, Kelsey Starcher, Jinna Summers, Mickala Thompson, Tierra Tillis, Christopher Ward, Jacob Wolfe, Savannah Zeigler, Breanna Zirkle

Sophomore — Noah Anderson, Zachary Bartrum, Carly Begg, Johnathan Betzing, Kassidy Betzing, Kloey Bonecutter, Ezra Briles, Jamey Clark, Joseph Cotterill, Madison Cremeans, Allison Cunningham, Dylan Davidson, Josie Donohue, Cole Durst, Lydia Edwards, Katelin Ferguson, Madison Fields, Hannah Frontz, Jacynda Glover, Alyssa Goheen, Allison Hanstine, Evan Hennington, Madelyn Hill, Elizabeth Hook, Matthew Jackson, Billy Joseph, Hayley Lathey, David Mash, Shalynn Mitchell, Claytin Neutzling, Wyatt Nicholson, Marissa Noble, Ciera Older, Victoria Partlow, Randy Pendleton, Caitlyn Phillips, Brody Reynolds, Graci Riffle, Kori Robie, David Robson, Caroline Roush, Jacob Roush, Alyssa Rowe, Jessica Rowe, Gloria Sisson, Alyssa Smith, Carter Smith, Taylor Swartz, Ashton Vance, David Watson, Chloe White, Kevin Young

Junior — Paige Denney, Savannah Diehl, Paige Dill, Carmen Doherty, Andrew Douglas, Trenton Durst, Derek Fields, Tiana Frechetter, Aubrey Hart, Zachary Helton, Madison Hendricks, David Hoffman, Selena Honaker, Marrisa Keesee, Sydney Kennedy, Rachel Kesterson, Raymond Lawson, Cailie Lee, Bradley Logan, Isabella McDaniel, Beau Morris, Kaitlynn Newland, Caitlyn Rest, Makayla Rose, Gregory Sheets, Ariann Sizemore, Trevor Smith, Bryce Swatzel, Destiny Vining, Courtnee Williams, Wyatt Wilson, Madison Wood, December Zeigler

Senior — James Acree, Grant Adams, Cody Bartrum, Joseph Billingsley, Sky Brown, Jake Brunton, Cory Caruthers, Skyla Coleman, Adam Cotterill, Sarah Curl, Dannett Davis, Sylvia Dowell, Jade Dudding, Madison Dyer, Abby Eads, Earl Fields, Rainey Fitchpatrick, Nicole Folmer, Alishia Foster, Miya Gilmore, Larissa Haggy, Emily Henry, Alexander Henson, Gracie Hoffman, Keaton Huffman, Stephen Hysell, Courtney Jones, Hannah Kennedy, Jared Kennedy, Kylie King, Megan King, Sabrina Lauer, Morgan Lodwick, Dillon Mahr, Keira McCourt, Makya Milhoan, Angela Morris, Elena Musser, Karlee Norton, Dillyn Ohlinger, Devyn Oliver, James Parsons, Jared Priddy, Alliyah Pullins, Raeline Reeves, Mariah Reynolds, Tasia Ricmond, Kendra Robie, Jake Roush, Jordan Roush, Keynath Rowe, Tyler Shull, Savannah Smith, Dena Stanley, K.J. Tracy, Crystal Unbankes, Abbygale Watson, Dylan Weaver, Daniel Welch, Kaylee Werry, Tyler Williams, Madalyn Wood, Maddison Woodyard, Hanna Young